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25 мая, 2022
 
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"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину

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Петрожицкая состоит в отношениях с новым бойфрендом с начала 2021 года
Петрожицкая состоит в отношениях с новым бойфрендом с начала 2021 года
Фото: petrozhitskaya / Instagram

Украинская актриса Дарья Петрожицкая 25 мая в Instagram разместила фото, на котором запечатлена вместе со своим бойфрендом по имени Алексей.

"С тобой я в безопасности", – подписала фото актриса.

18 мая она рассказала, что переехала к нему в Гамбург (Германия) на 19-й день войны.

Контекст:

Петрожицкая в 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "актер театра и кино".

Получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик" студии "Квартал 95".

Петрожицкая была замужем за однокурсником Алексеем Петрожицким. На момент регистрации брака ей было 20 лет. Пара расписалась после того, как актриса потеряла ребенка. Через пять лет супруги развелись.

Со своим новым избранником она состоит в отношениях с начала 2021 года. По словам артистки, молодой человек немного младше ее и не связан с киноиндустрией. Фамилию своего бойфренда она не называет.

Теги: Дарья Петрожицкая
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