Бульвар Шоубиз
 
19 мая, 2022
 
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Петрожицкая рассказала о бойфренде в Германии, к которому переехала на 19-й день войны

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Петрожицкая состоит в отношениях с Алексеем с начала 2021 года
Петрожицкая состоит в отношениях с Алексеем с начала 2021 года
Фото: petrozhitskaya / Instagram

Украинская актриса Дарья Петрожицкая после нападения РФ на Украину переехала к своему бойфренду в Германию. Об этом она рассказала 18 мая в эфире канала "Украина".

По словам актрисы, она выехала из Украины на 19-й день войны и сейчас живет в Германии на социальное пособие, часть которого отправляет в поддержку Украины. Петрожицкая призналась, что украинским беженцам в Германии сложно найти жилье, но ей повезло, так как она живет в квартире своего бойфренда Алексея.

"У него здесь квартира, и он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности. Честно скажу, я не хотела рассказывать о нем, особенно то, что он живет за границей. Он украинец, но живет в Гамбурге",  сказала актриса.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Петрожицкая в 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "актер театра и кино".

Получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик" студии "Квартал 95".

Петрожицкая была замужем за однокурсником Алексеем Петрожицким. На момент регистрации брака ей было 20 лет. Пара расписалась после того, как актриса потеряла ребенка. Через пять лет супруги развелись.

Со своим новым избранником она состоит в отношениях с начала 2021 года. По словам артистки, молодой человек немного младше ее и не связан с киноиндустрией. Фамилию своего бойфренда она не называет.

Теги: Германия, война России против Украины, Дарья Петрожицкая
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