Петрожицкая рассказала о бойфренде в Германии, к которому переехала на 19-й день войны

Петрожицкая состоит в отношениях с Алексеем с начала 2021 года Фото: petrozhitskaya / Instagram

По словам актрисы, она выехала из Украины на 19-й день войны и сейчас живет в Германии на социальное пособие, часть которого отправляет в поддержку Украины. Петрожицкая призналась, что украинским беженцам в Германии сложно найти жилье, но ей повезло, так как она живет в квартире своего бойфренда Алексея.

"У него здесь квартира, и он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности. Честно скажу, я не хотела рассказывать о нем, особенно то, что он живет за границей. Он украинец, но живет в Гамбурге", – сказала актриса.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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