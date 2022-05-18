Петрожицкая рассказала о бойфренде в Германии, к которому переехала на 19-й день войны

По словам актрисы, она выехала из Украины на 19-й день войны и сейчас живет в Германии на социальное пособие, часть которого отправляет в поддержку Украины. Петрожицкая призналась, что украинским беженцам в Германии сложно найти жилье, но ей повезло, так как она живет в квартире своего бойфренда Алексея.
"У него здесь квартира, и он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности. Честно скажу, я не хотела рассказывать о нем, особенно то, что он живет за границей. Он украинец, но живет в Гамбурге", – сказала актриса.
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Петрожицкая в 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "актер театра и кино".
Получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик" студии "Квартал 95".
Петрожицкая была замужем за однокурсником Алексеем Петрожицким. На момент регистрации брака ей было 20 лет. Пара расписалась после того, как актриса потеряла ребенка. Через пять лет супруги развелись.
Со своим новым избранником она состоит в отношениях с начала 2021 года. По словам артистки, молодой человек немного младше ее и не связан с киноиндустрией. Фамилию своего бойфренда она не называет.