"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам

"Меня зовут Даша Петрожицкая. Я украинская актриса. Мне 30 лет. 30 лет – столько же и моей стране. Хочу сказать так. Знаете, с 24 числа, с пяти утра, первые два дня я не плакала. Я держалась, потому что мне надо было максимально собрать своих всех вместе, чтобы я была уверена, что мои близкие в безопасности или хотя бы со мной. В первый раз я расплакалась от того, какие охеренные у нас люди. Я, честно, хотела записать это видео, успокоившись и не плача, но... Я горжусь Вооруженными силами Украины! Я горжусь нашим президентом! Я горжусь нашей Украиной!" – сказала Петрожицкая в видео.
"Русским никогда не понять, насколько мы сильные. Потому что мы умеем объединяться. А вы этого не умеете. Значит это только одно – что вы слабые! Вы слабые! Сейчас приходит информация от русских родственников, что у них хреново работает интернет, не загружается Facebook. Так вот, пока вы это еще можете смотреть – смотрите! Что у нас война и ваш хреновый Путин напал на нашу страну. А скоро вас закроют, он сам же закроет, и вы будете гребаной Северной Кореей! Оно вам надо? Ну вот серьезно? Просто поднимите свои жопы и объединитесь! Просто, бл…дь, откройте глаза, пока вы еще можете это видеть", – эмоционально высказалась она в кадре.
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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.