"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам

"Меня зовут Даша Петрожицкая. Я украинская актриса. Мне 30 лет. 30 лет – столько же и моей стране. Хочу сказать так. Знаете, с 24 числа, с пяти утра, первые два дня я не плакала. Я держалась, потому что мне надо было максимально собрать своих всех вместе, чтобы я была уверена, что мои близкие в безопасности или хотя бы со мной. В первый раз я расплакалась от того, какие охеренные у нас люди. Я, честно, хотела записать это видео, успокоившись и не плача, но... Я горжусь Вооруженными силами Украины! Я горжусь нашим президентом! Я горжусь нашей Украиной!" – сказала Петрожицкая в видео.

"Русским никогда не понять, насколько мы сильные. Потому что мы умеем объединяться. А вы этого не умеете. Значит это только одно – что вы слабые! Вы слабые! Сейчас приходит информация от русских родственников, что у них хреново работает интернет, не загружается Facebook. Так вот, пока вы это еще можете смотреть – смотрите! Что у нас война и ваш хреновый Путин напал на нашу страну. А скоро вас закроют, он сам же закроет, и вы будете гребаной Северной Кореей! Оно вам надо? Ну вот серьезно? Просто поднимите свои жопы и объединитесь! Просто, бл…дь, откройте глаза, пока вы еще можете это видеть", – эмоционально высказалась она в кадре.