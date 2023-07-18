Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
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"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилова под сценическим псевдонимом Masha Danilova уже выпустила несколько песен
Данилова под сценическим псевдонимом Masha Danilova уже выпустила несколько песен
Фото: mashadanilova.official / Instagram

Администрация киевского торгового центра Gulliver 16 июля прокомментировала появление 30-секундного ролика в поддержку клипа "Кайф" украинской певицы Маши Даниловой (Masha Danilova), которая является внучкой секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

"Сегодня ТРЦ Gulliver и [благотворительный фонд] Dity.Help встают на защиту справедливости, добра и порядочности. Нас огорчает неправдивая огласка вокруг показа видеоклипа Даниловой на экранах ТРЦ Gulliver. Утверждения ряда публикаций недостоверны, – говорится в заявлении. – На самом деле трансляция имиджевого ролика на экранах была предоставлена артистке как благодарность за ее участие в благотворительном мероприятии "Для детей ради будущего", которое Gulliver проводил 10 июня 2023 года совместно с Dity.Help".

Администрация ТРЦ поблагодарила певицу за участие в благотворительных мероприятиях.

"Желаем не нервничать по поводу этих неприятных публикаций. Надеемся, что наш пост поможет установить справедливость и инцидент будет исчерпан", – говорится в посте.

Пост в поддержку Марии Даниловой также опубликован на странице благотворительного фонда Dity.Help в Facebook.

https://www.facebook.com/www.Dity.help/posts/pfbid02mpc4jxi1iqbcZDuyce1BZUTHTwUFuo7KrKNhsVJfw6UWxFhvYjmtuTsaYu6NRzodl

Контекст:

17 апреля Маше Даниловой исполнилось 16 лет. Она принимала участие в украинских талант-шоу, ведет свой YouTube-канал, для которого записывает интервью с украинскими знаменитостями.

Данилова под сценическим псевдонимом Masha Danilova уже выпустила несколько песен.

14 июля Данилова разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена на фоне торгового центра с рекламой своего клипа. Премьера этой видеоработы состоялась в конце мая.

"Мечта, которая кажется недостижимой, становится реальностью! Все возможно, если очень сильно верить и много работать! Все реально, друзья", – написала тогда Данилова.

Как отмечает УНИАН, после этого в сети появились слухи, что певица якобы заплатила за рекламу ролика около 1 млн грн, что стало поводом для хейта. Комментируя это, Маша Данилова заявила, что получила ротацию своего клипа на фасаде торгового центра бесплатно, как и другие артисты.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, певица, Алексей Данилов, Маша Данилова
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