"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова

"Сегодня ТРЦ Gulliver и [благотворительный фонд] Dity.Help встают на защиту справедливости, добра и порядочности. Нас огорчает неправдивая огласка вокруг показа видеоклипа Даниловой на экранах ТРЦ Gulliver. Утверждения ряда публикаций недостоверны, – говорится в заявлении. – На самом деле трансляция имиджевого ролика на экранах была предоставлена артистке как благодарность за ее участие в благотворительном мероприятии "Для детей ради будущего", которое Gulliver проводил 10 июня 2023 года совместно с Dity.Help".
Администрация ТРЦ поблагодарила певицу за участие в благотворительных мероприятиях.
"Желаем не нервничать по поводу этих неприятных публикаций. Надеемся, что наш пост поможет установить справедливость и инцидент будет исчерпан", – говорится в посте.
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Пост в поддержку Марии Даниловой также опубликован на странице благотворительного фонда Dity.Help в Facebook.
17 апреля Маше Даниловой исполнилось 16 лет. Она принимала участие в украинских талант-шоу, ведет свой YouTube-канал, для которого записывает интервью с украинскими знаменитостями.
Данилова под сценическим псевдонимом Masha Danilova уже выпустила несколько песен.
14 июля Данилова разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена на фоне торгового центра с рекламой своего клипа. Премьера этой видеоработы состоялась в конце мая.
"Мечта, которая кажется недостижимой, становится реальностью! Все возможно, если очень сильно верить и много работать! Все реально, друзья", – написала тогда Данилова.
Как отмечает УНИАН, после этого в сети появились слухи, что певица якобы заплатила за рекламу ролика около 1 млн грн, что стало поводом для хейта. Комментируя это, Маша Данилова заявила, что получила ротацию своего клипа на фасаде торгового центра бесплатно, как и другие артисты.