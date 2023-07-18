"Нас огорчает неправдивая огласка". В Gulliver рассказали, как на самом деле на их фасаде появился клип внучки секретаря СНБО Данилова

Данилова под сценическим псевдонимом Masha Danilova уже выпустила несколько песен Фото: mashadanilova.official / Instagram

"Сегодня ТРЦ Gulliver и [благотворительный фонд] Dity.Help встают на защиту справедливости, добра и порядочности. Нас огорчает неправдивая огласка вокруг показа видеоклипа Даниловой на экранах ТРЦ Gulliver. Утверждения ряда публикаций недостоверны, – говорится в заявлении. – На самом деле трансляция имиджевого ролика на экранах была предоставлена артистке как благодарность за ее участие в благотворительном мероприятии "Для детей ради будущего", которое Gulliver проводил 10 июня 2023 года совместно с Dity.Help".

Администрация ТРЦ поблагодарила певицу за участие в благотворительных мероприятиях.

"Желаем не нервничать по поводу этих неприятных публикаций. Надеемся, что наш пост поможет установить справедливость и инцидент будет исчерпан", – говорится в посте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ТРЦ Gulliver (@gulliver.kyiv)

Пост в поддержку Марии Даниловой также опубликован на странице благотворительного фонда Dity.Help в Facebook.