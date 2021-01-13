"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына

Американская актриса Эмма Робертс родила первенца в конце декабря 2020 года.

29-летнаяя американская актриса и певица Эмма Робертс 13 января разместила в сети совместное фото с новорожденным сыном.

Актриса в оранжевой тунике и босоножках в тон позирует в кадре, сидя на скамейке с ребенком на руках.

"Спасибо тебе, 2020-й год, за то, что мы получили что-то очень правильное. Наш яркий свет — Родс Робертс Хедлунд", – написала она.

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Эмма Робертс приходится племянницей голливудской актрисе Джулии Робертс. Она стала известна после съемок в сериале "Американская история ужасов".

Эмма Робертс родила первенца 27 декабря 2020 года. Отец ребенка – 35-летний манекенщик и модель Гарретт Хедлунд. Их роман начался весной 2019 года. До этого у Робертс были отношения с Ваном Питерсом, а у Хедлунда – с актрисой Кристен Данст.