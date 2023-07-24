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24 июля, 2023
 
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"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии

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Жижченко: Я бы никогда не подумала, что можно выбирать роддом, учитывая, есть ли в нем укрытие
Жижченко: Я бы никогда не подумала, что можно выбирать роддом, учитывая, есть ли в нем укрытие
Фото: onukaofficial/ / Instagram

Фронтвумен украинской группы Onuka Ната Жижченко назвала свою дочь в честь украинской писательницы и поэтессы Лины Костенко. Об этом она рассказала в интервью, которое 23 июля опубликовано на сайте издания NV.

"Я перебрала женские имена, мне было сложно найти какое-нибудь, которое понравится. Но зимой я много читала: и поэзии, и прозы. И сосредоточилась на Лине Костенко – она мне резонировала, – призналась артистка. – Кроме того, есть теория, что имя Лина происходит от слова лен. Мне понравилось, что оно такое простое. Нет этого пафоса, типа победительницы, завоевательницы. А это просто лен. Так нежно, просто и естественно. Захотелось и себе дольку такой нежной природной составляющей". 

По словам Жижченко, ее дочь в первый день своей жизни уже побывала в укрытии.

"Я бы никогда не подумала, что можно выбирать роддом, учитывая, есть ли в нем укрытие и где он расположен. И Лина в первую же свою ночь побывала в укрытии. Я думаю, это не забыть. Это не стереть. И такова жизнь. Мы к этому привыкаем. Мы с этим уже живем. И мы на это повлиять не можем. Мы можем просто изменить свое отношение. Наши дети – действительно дети войны. И они сильны. Однозначно сильнее нас", – подчеркнула певица.

Жижченко добавила, что не жалеет о своем решении оставаться в Украине после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. 

Контекст:

Жижченко замужем за украинским продюсером и фронтменом проекта The Maneken Евгением Филатовым. Весной 2020 года артистка сообщила о рождении сына Александра. Свою беременность она не афишировала.

Став матерью, Жижченко призналась, что никогда не мечтала о детях.

1 июля 2023 года певица сообщила, что родила дочь Лину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, война России против Украины, беременность, Ната Жижченко
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