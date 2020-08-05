Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обещала супругу, фронтмену музыкального проекта The Manеken Евгению Филатову родить ребенка только после того, как он бросит курить. Об этом она рассказала в интервью украинскому Vogue.
"Мы с Женей давно вместе, он хотел детей и иногда эту тему поднимал. А я ему говорила: "Ну тогда бросай курить", – призналась певица.
По ее словам, на этом стремление супруга к отцовству заканчивалось. Жижченко подчеркнула, что сама она никогда не мечтала родить ребенка.
"Я подумывала усыновить ребенка и с Женей не раз об этом говорила, но у него почему-то предубеждение, что должно быть двое своих, а потом можно усыновить", – призналась она.
О том, что не хочет рожать, Жижченко впервые сообщила близким на дне рождения у своего отца.
"И мне вдруг стало так классно и легко. А через две недели после этого разговора я узнала, что беременна", – рассказала певица.
Жижченко призналась, что после рождения сына поняла, что является карьеристкой.
Жижченко родила сына Александра 14 мая 2020 года. С отцом своего ребенка певица познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.