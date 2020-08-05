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05 августа, 2020
 
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Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка

По словам лидера украинской группы Onuka Наты Жижченко, она узнала о беременности спустя две недели после того, как заявила близким, что не хочет рожать детей.

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Жижченко родила сына в мае 2020 года
Жижченко родила сына в мае 2020 года
Фото: ONUKA / Facebook

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обещала супругу, фронтмену музыкального проекта The Manеken Евгению Филатову родить ребенка только после того, как он бросит курить. Об этом она рассказала в интервью украинскому Vogue. 

"Мы с Женей давно вместе, он хотел детей и иногда эту тему поднимал. А я ему говорила: "Ну тогда бросай курить", – призналась певица. 

По ее словам, на этом стремление супруга к отцовству заканчивалось. Жижченко подчеркнула, что сама она никогда не мечтала родить ребенка.

"Я подумывала усыновить ребенка и с Женей не раз об этом говорила, но у него почему-то предубеждение, что должно быть двое своих, а потом можно усыновить", – призналась она.

О том, что не хочет рожать, Жижченко впервые сообщила близким на дне рождения у своего отца. 

"И мне вдруг стало так классно и легко. А через две недели после этого разговора я узнала, что беременна", – рассказала певица. 

Жижченко призналась, что после рождения сына поняла, что является карьеристкой. 

Жижченко родила сына Александра 14 мая 2020 года. С отцом своего ребенка певица познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.

Теги: Украина, дети, беременность, Onuka, Ната Жижченко, роды
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