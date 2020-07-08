"Интимная история, которую мы создавали всей семьей". Onuka показала, как качает сына под свою новую композицию

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко сыграла на сопилке для своего новорожденного сына Александра.

Onuka: Среди последних релизов давно не было песни, которая так точно отражала бы мое внутреннее состояние и звучала в унисон с тем, что переполняет меня изнутри Фото: onukaofficial / Instagram

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обнародовала в Instagram видео, в котором показала, как совмещает деятельность музыканта и обязанности мамы.

"Среди последних релизов давно не было песни, которая так точно отражала бы мое внутреннее состояние и звучала в унисон с тем, что переполняет меня изнутри. Этот трек – откровенная и честная исповедь; интимная история, которую мы создавали всей семьей – большой вклад внес и [сын] Саша. Записываем финальные партии и вскоре представим вашему вниманию нашу новую музыкальную местность. Где дома. Где уютно. Где тихо, тепло, темно", – написала Жижченко.

14 мая Жижченко родила первенца. Сына они с мужем, фронтменом музыкального проекта The Manеken Евгением Филатовым, решили назвать Александром.

Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.