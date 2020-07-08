"Интимная история, которую мы создавали всей семьей". Onuka показала, как качает сына под свою новую композицию

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обнародовала в Instagram видео, в котором показала, как совмещает деятельность музыканта и обязанности мамы.
"Среди последних релизов давно не было песни, которая так точно отражала бы мое внутреннее состояние и звучала в унисон с тем, что переполняет меня изнутри. Этот трек – откровенная и честная исповедь; интимная история, которую мы создавали всей семьей – большой вклад внес и [сын] Саша. Записываем финальные партии и вскоре представим вашему вниманию нашу новую музыкальную местность. Где дома. Где уютно. Где тихо, тепло, темно", – написала Жижченко.
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Серед останніх релізів давно не було пісні, яка настільки точно б відображала мій внутрішній стан і звучала в унісон з тим, що переповнює мене зсередини. * Цей трек – відверта та чесна сповідь; інтимна історія, яку ми створювали усією сім‘єю — чималий внесок зробив і Сашко. * Записуємо фінальні партіі * і незабаром представимо вашій увазі нашу нову музичну місцину. Де вдома. Де затишно. Де тихо, тепло, темно.
14 мая Жижченко родила первенца. Сына они с мужем, фронтменом музыкального проекта The Manеken Евгением Филатовым, решили назвать Александром.
Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.