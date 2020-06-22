"Переживая совместные взлеты и падения, мы становимся еще ближе". Onuka поделилась снимками с мужем

Лидер украинской группы Ната Жижченко назвала жизнь с фронтменом The Manеken Евгением Филатовым непредсказуемой и захватывающей.

Onuka: У Вселенной есть свой план. Так случилось, что за последние месяцы события личной жизни перевесили все остальные поводы и новости Фото: onukaofficial / Instagram

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обнародовала в Instagram подборку совместных снимков с мужем, фронтменом музыкального проекта The Manеken Евгением Филатовым.

"У Вселенной есть свой план. Так случилось, что за последние месяцы события личной жизни перевесили все остальные поводы и новости. Что же? Личное действительно интересует. И хотя я уверена, что "счастье любит тишину", наша история известна. Четыре года назад она получила новое продолжение, началась очередная интересная, непредсказуемая и захватывающая глава нашего жизнеописания", – отметила Жижченко.

Она добавила, что отношения – это труд.

"Народная мудрость утверждает, что "друг познается в беде, а женщина в бедности". Я разделяю ее на все 100. Переживая совместные взлеты и падения, мы становимся еще ближе и продолжаем творить нашу совместную историю, моментами которой, все же, хочется поделиться", – написала певица.

14 мая Жижченко родила первенца. Сына они с Филатовым решили назвать Александром.

Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.