"Переживая совместные взлеты и падения, мы становимся еще ближе". Onuka поделилась снимками с мужем

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обнародовала в Instagram подборку совместных снимков с мужем, фронтменом музыкального проекта The Manеken Евгением Филатовым.
"У Вселенной есть свой план. Так случилось, что за последние месяцы события личной жизни перевесили все остальные поводы и новости. Что же? Личное действительно интересует. И хотя я уверена, что "счастье любит тишину", наша история известна. Четыре года назад она получила новое продолжение, началась очередная интересная, непредсказуемая и захватывающая глава нашего жизнеописания", – отметила Жижченко.
Она добавила, что отношения – это труд.
"Народная мудрость утверждает, что "друг познается в беде, а женщина в бедности". Я разделяю ее на все 100. Переживая совместные взлеты и падения, мы становимся еще ближе и продолжаем творить нашу совместную историю, моментами которой, все же, хочется поделиться", – написала певица.
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Всесвіт має свіи * план. Так сталось, що за останні місяці, подіі * особистого життя переважили всі інші приводи та новини. Що ж? Особисте справді цікавить. І хоча я впевнена, що «щастя любить тишу», наша історія знана. 4 роки тому вона отримала нове продовження, розпочалася чергова цікава, непередбачувана і захоплююча глава нашого життєпису. Скажу, що стосунки, як на мене, це не про фото в мережі та гучні заголовки, стосунки - це про працю. Двох людеи * . Щодня. Народна мудрість тлумачить, що «друг пізнається в біді, а жінка в бідності». Я розділяю і * і * на всі сто. Переживаючи сумісні злети та падіння, ми стаємо ще ближчими і продовжуємо творити нашу сумісну із @themaneken історію, моментами якоі * , все ж таки, хочеться поділитися. I'm sorry I could not freeze time.
14 мая Жижченко родила первенца. Сына они с Филатовым решили назвать Александром.
Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.