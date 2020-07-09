Onuka показала, как изменилась ее семья за два года. Фото

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко продемонстрировала изменения в своей жизни, произошедшие с 2018 по 2020 годы.

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко обнародовала в Instagram коллаж из двух черно-белых снимков, на которых они предстали с мужем, фронтменом музыкального проекта The Manеken Евгением Филатовым.

"С днем семьи", – написала Жижченко 8 июля.

Отличием второй фотографии от первой является присутствие ребенка – сына Жижченко и Филатова, Александра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram З днем сім’і * 2018/2020 @pashkovich Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 8 Июл 2020 в 4:07 PDT

Жижченко родила сына 14 мая 2020 года. Певица не сообщала о беременности. Она впервые показала сына 15 июня.

"По моему мнению, некоторые аспекты своей жизни ты должен оставлять вне своей публичной деятельности. Более того, откровенно говоря, ни я, ни Женя никогда не стремились стать украинскими Кардашян и заниматься продвижением своего творчества в режиме реалити. Для своего слушателя мне больше всего хотелось бы остаться музыкантом, а не активной корреспонденткой соцсетей или советчицей по домашним вопросам. Для меня эти отношения с вами дороги именно потому, что вы разделяете со мной любовь к музыке. Никакой секретности, только приоритетность", – так певица объяснила, почему скрыла факт беременности.

Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.