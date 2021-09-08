Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2021
 
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"Натуральная красота". Ольга Куриленко показала фото без макияжа и с новым цветом волос

"Натуральная красота". Ольга Куриленко показала фото без макияжа и с новым цветом волос / Бульвар Шоубиз

Фото: olgakurylenkoofficial / Instagram

Американская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко 8 сентября запостила в Instagram свои фото без макияжа, с новой стрижкой и цветом волос. На снимках 41-летняя актриса сидит в парикмахерской с новой укладкой и делает селфи.

"Мне нравится мой новый цвет волос. Спасибо, Джорджио!" – подписала снимки Куриленко.

За несколько часов ее пост собрал больше 32 тыс. лайков и свыше 600 комментариев.

"Вы так красивы", – оставил комментарий wi.snu3955.

"Натуральная красота", – написал bloodangel2277.

"Очень теплый и натуральный", – похвалил mx_ma1n.

Контекст:

Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в городе Бердянск Запорожской области. В 16 лет уехала работать в Париж моделью.

Дебютировала в кино в главной роли в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви" в 2005 году. Наиболее известные фильмы с участием актрисы – "Париж, я люблю тебя", "Квант милосердия", "Макс Пэйн", "Мара", "Человек, который убил Дон Кихота", "Смерть Сталина", "Несносный мачо".

В январе 2008 года была выбрана на роль девушки Джеймса Бонда в очередном фильме сериала об агенте 007.

С 2000-го по 2004-й Куриленко была замужем за фотографом Седриком ван Молем. С 2006-го по 2007-й – за предпринимателем Демианом Габриэллом. 3 октября 2015 года Куриленко родила сына от своего тогдашнего бойфренда Макса Беница.

Теги: Ольга Куриленко, актриса, модель, фото, макияж, стрижка
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