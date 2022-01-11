Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
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"Натуральная суперкрасота". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала, как выглядит с разными прическами

Портреты Шиффер набрали больше 50 тыс. лайков и свыше 500 комментариев
Портреты Шиффер набрали больше 50 тыс. лайков и свыше 500 комментариев
Фото: claudiaschiffer / Instagram

Немецкая супермодель Клаудиа Шиффер 8 января разместила в Instagram четыре своих архивных портрета с разными прическами.

"История о волосах: зимняя редакция", – подписала снимки 51-летняя модель.

На фото Шиффер запечатлена с высоко собранными волосами, со спутанными волосами, с пышной прической и с завивкой. Снимки набрали больше 50 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.

"Очень натуральная суперкрасота", – прокоментировал пост razzling123.

"Когда я был подростком, у меня в комнате были ваши плакаты, вы были моей музой", – призналась bskkrky.

"Вот это настоящая топ-модель..." – написал brunosolerb.

Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году модель вышла замуж за Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).

Теги: Клаудиа Шиффер, модель, фото, прическа
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