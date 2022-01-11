"Натуральная суперкрасота". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала, как выглядит с разными прическами

"История о волосах: зимняя редакция", – подписала снимки 51-летняя модель.

На фото Шиффер запечатлена с высоко собранными волосами, со спутанными волосами, с пышной прической и с завивкой. Снимки набрали больше 50 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.

"Очень натуральная суперкрасота", – прокоментировал пост razzling123.

"Когда я был подростком, у меня в комнате были ваши плакаты, вы были моей музой", – призналась bskkrky.

"Вот это настоящая топ-модель..." – написал brunosolerb.

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