"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала перед камерой соски

Модель позирует в кадре, принимая различные позы. Шиффер не уточнила, когда именно был снят ролик.

"Тестирую", – коротко подписала она ролик.

"Считаю тест очень успешным", – отреагировали пользователи сети.

"По-прежнему самая красивая из топ-моделей", – оценили ролик фолловеры.

"Ух ты. У меня нет слов, чтобы сказать, какая ты невероятно сексуальная и красивая", – написали поклонники.

"Малышка Клаудиа", – прокомментировали видео подписчики.

Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году после 16 месяцев знакомства модель вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).