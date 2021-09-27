"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер

На фото Мейхер запечатлена в процессе падения.
"Падение – это мост между внутренним кризисом и реальными переменами как внутри, так и извне. Любой выход на другой уровень личности подразумевает боль, и как раз во время того самого падения (условное выражение). Все это проверка в силе духа, в умении отвечать за принятые решения, в ответственности и умении быть выжидающим наблюдателем себя внутри и в социуме", – заявила она.
Певица добавила, что падение – это возможность отпускать и уходить, не откладывая на завтра.
"Но на падение необходимо отважиться, или тебя столкнут уже накопившиеся обстоятельства. Выбирать нам! Но во втором варианте развития сценария будут намного больнее и болезненнее переноситься эти самые перемены. Конечно, в идеале – осознанное решение. Хотя сами по себе перемены – это уже большая возможность к познанию себя и других. В добрый путь всем, кто уже так близок и кто на завершающем этапе", – завершила она.
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"А как вы упали? Наверное, больно было", – прокомментировала подписчица wtuchka888.
"Нет, просто вовремя приземлилась на ноги", – ответила Мейхер.
"Это как такое фото сделали?" – спросила mosienko162.
"Я падала. Но рассчитывала так, чтобы в нужный момент приземляться на ноги", – объяснила певица.
Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).