"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер

Мейхер: Падение – это мост между внутренним кризисом и реальными переменами как внутри, так и извне Фото: nadyameiher / Instagram

На фото Мейхер запечатлена в процессе падения.

"Падение – это мост между внутренним кризисом и реальными переменами как внутри, так и извне. Любой выход на другой уровень личности подразумевает боль, и как раз во время того самого падения (условное выражение). Все это проверка в силе духа, в умении отвечать за принятые решения, в ответственности и умении быть выжидающим наблюдателем себя внутри и в социуме", – заявила она.

Певица добавила, что падение – это возможность отпускать и уходить, не откладывая на завтра.

"Но на падение необходимо отважиться, или тебя столкнут уже накопившиеся обстоятельства. Выбирать нам! Но во втором варианте развития сценария будут намного больнее и болезненнее переноситься эти самые перемены. Конечно, в идеале – осознанное решение. Хотя сами по себе перемены – это уже большая возможность к познанию себя и других. В добрый путь всем, кто уже так близок и кто на завершающем этапе", – завершила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"А как вы упали? Наверное, больно было", – прокомментировала подписчица wtuchka888.

"Нет, просто вовремя приземлилась на ноги", – ответила Мейхер.

"Это как такое фото сделали?" – спросила mosienko162.

"Я падала. Но рассчитывала так, чтобы в нужный момент приземляться на ноги", – объяснила певица.