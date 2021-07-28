  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто

Попов отметил, что учился вместе с Фединчиком в одном театральном институте и никогда раньше такого за актером не замечал.
"Он добрый, искренний. Мы обсуждаем эту ситуацию только потому, что он звезда. Но у людей случаются нервные срывы и они проходят по-разному. Кто-то может это преодолеть, у кого-то кризис проявляется вот так. Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал эту агрессию. Но я понимаю, что он кричит о помощи, просто другими словами: "Ударьте меня, Давайте подеремся". Ему надо выпустить это и отключиться. Это плохо? Да. Но среди звезд не бывает святых. У них тоже бывают срывы – много работы, стресс так сказываются на Андрюхе. Уверен, он сам об этом сожалеет. От этого больше всего, конечно, пострадал он и его семья", – рассказала Попов.
Андрей Фединчик родился в Киеве в 1985 году. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов, снимается в сериалах. Играл в фильмах "Худшая подруга", "Круты. 1918".
В 2017 году женился на актрисе Наталии Денисенко. Пара воспитывает сына Андрея (2017).
25 июля 2021 года на Facebook-странице "Киев Оперативный" появилось видео, на котором Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева. Актер пытался вытащить из авто незнакомого ему водителя, а когда прохожие, пытаясь успокоить артиста, прижали его к асфальту, он вырвался, пытался возобновить конфликт и матерился. По словам очевидцев, едущему зигзагами по дороге на самокате актеру не понравилось, что водитель начал ему сигналить.
Денисенко в тот же день принесла извинения за поведение мужа.
26 июля Фединки, комментируя скандал со своим участием, заявил, что ему необходимо обратиться к специалисту за помощью, поскольку у него "расшатанная нервная система". Артист также отметил, что никто, кроме него, не виноват в случившемся.