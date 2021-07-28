  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто

Фединчик подрался с водителем после того, как тот начал ему сигналить Фото: andreyfedinchik / Instagram

Попов отметил, что учился вместе с Фединчиком в одном театральном институте и никогда раньше такого за актером не замечал.

"Он добрый, искренний. Мы обсуждаем эту ситуацию только потому, что он звезда. Но у людей случаются нервные срывы и они проходят по-разному. Кто-то может это преодолеть, у кого-то кризис проявляется вот так. Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал эту агрессию. Но я понимаю, что он кричит о помощи, просто другими словами: "Ударьте меня, Давайте подеремся". Ему надо выпустить это и отключиться. Это плохо? Да. Но среди звезд не бывает святых. У них тоже бывают срывы – много работы, стресс так сказываются на Андрюхе. Уверен, он сам об этом сожалеет. От этого больше всего, конечно, пострадал он и его семья", – рассказала Попов.

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube