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26 июля, 2021
 
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"Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система". Актер Фединчик извинился за драку в Киеве

Фединчик уверяет, что причиной его расшатанной нервной системы стали сложности в жизни
Фединчик уверяет, что причиной его расшатанной нервной системы стали сложности в жизни
Фото: andreyfedinchik / Instagram

Украинский актер и супруг звезды сериала "Крепостная" Наталии Денисенко Андрей Фединчик извинился за то, что устроил драку на проезжей части одной из улиц Киева. По словам артиста, всему виной – его "расшатанная нервная система" и сложный период в жизни.

Об этом Фединчик заявил в эфире ТСН, сюжет был показан вечером 26 июля.

"Никто не виноват, кроме меня. Столько строить все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините все!" — заявил Фединчик.

Во время комментария лицо актера показали крупным планом, на нем были видны синяки и ссадины, оставшиеся после драки.

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Фото: tsn.ua

Контекст:

Андрей Фединчик родился в Киеве в 1985 году. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов, снимается в сериалах. Играл в фильмах "Худшая подруга", "Круты. 1918".

В 2017 году женился на актрисе Наталии Денисенко. Пара воспитывает сына Андрея (2017).

25 июля 2021 года на Facebook-странице "Киев Оперативный" появилось видео, на котором Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева. Актер пытался вытащить из авто незнакомого ему водителя, а когда прохожие, пытаясь успокоить артиста, прижали его к асфальту, он вырвался, пытался возобновить конфликт и матерился.

Денисенко в тот же день принесла извинения за поведение мужа.

Теги: Киев, драка, актер, сериал "Крепостная", Наталия Денисенко, Андрей Фединчик
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