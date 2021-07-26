"Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система". Актер Фединчик извинился за драку в Киеве

Об этом Фединчик заявил в эфире ТСН, сюжет был показан вечером 26 июля.
"Никто не виноват, кроме меня. Столько строить все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините все!" — заявил Фединчик.
Во время комментария лицо актера показали крупным планом, на нем были видны синяки и ссадины, оставшиеся после драки.
Андрей Фединчик родился в Киеве в 1985 году. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов, снимается в сериалах. Играл в фильмах "Худшая подруга", "Круты. 1918".
В 2017 году женился на актрисе Наталии Денисенко. Пара воспитывает сына Андрея (2017).
25 июля 2021 года на Facebook-странице "Киев Оперативный" появилось видео, на котором Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева. Актер пытался вытащить из авто незнакомого ему водителя, а когда прохожие, пытаясь успокоить артиста, прижали его к асфальту, он вырвался, пытался возобновить конфликт и матерился.
Денисенко в тот же день принесла извинения за поведение мужа.