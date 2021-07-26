"Я должен обратиться к психиатру, у меня расшатана нервная система". Актер Фединчик извинился за драку в Киеве

Фединчик уверяет, что причиной его расшатанной нервной системы стали сложности в жизни Фото: andreyfedinchik / Instagram

Об этом Фединчик заявил в эфире ТСН, сюжет был показан вечером 26 июля.

"Никто не виноват, кроме меня. Столько строить все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Извините все!" — заявил Фединчик.

Во время комментария лицо актера показали крупным планом, на нем были видны синяки и ссадины, оставшиеся после драки.

Фото: tsn.ua