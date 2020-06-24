Звезда "Крепостной" показала тело в купальнике на отдыхе с семьей

Украинская актриса Наталия Денисенко, которая исполнила одну из ролей в сериале "Крепостная", отдохнула с мужем и сыном в Черниговской области.

Актриса Наталия Денисенко: У нас чудесная страна и есть где отдохнуть Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталия Денисенко на своей странице в Instagram показала снимки отдыха с семьей на Голубых Озерах в Олешне Черниговской области. На снимках Денисенко запечатлена с мужем, актером Андреем Фединчиком, и сыном Андреем.

"Вода чистейшая, прекрасный сосновый лес. Есть даже ресторан, в котором можно пообедать (без изысков, но все свежее и отлично приготовлено). Людей огромное количество! Многие приехали туда с палатками или просто на день, в общем, машину поставить сложно. Очень жаль, что в таком красивом месте валяется много окурков, крышек, пластиковых бутылок", – отметила она.

Денисенко призвала людей убирать за собой.

"И так уже засрали планету!" – возмутилась она.

Также актриса подчеркнула, что их сын получил особенное удовольствие от поездки.

"Самый кайф, конечно, было смотреть на нашего сыночка, как он радовался водичке, как он сам заходил на самую глубину и не боялся, как он хохотал и прыгал в этом чистом чудесном озере. Все-таки у нас чудесная страна и есть где отдохнуть. Хотелось бы, чтобы наши ресурсы оберегались и развивались", – подытожила она.

Для фото актриса позировала в черном раздельном купальнике.

В сериале "Крепостная" телеканла СТБ Денисенко исполнила роль Ларисы Яхонтовны.

Денисенко и Фединчик поженились 1 апреля 2017 года. Свадьбу пара сыграла на Мальдивах. 29 сентября 2017 года у них родился сын Андрей.