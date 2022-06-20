  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери

По словам Жидкова, он опасается, что будет арестован российскими спецслужбами сразу после того, как въедет в страну.
"Я смотрю, за что там людей сейчас сажают в тюрьму. Я же в одном только Instagram лет на 800 набрал, – сказал он. – Плюс наверняка там есть списки приближенных к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому людей знающих какие-то вещи, которые могут быть полезны, которых можно выменять на "вкусняшки". Я прекрасно понимаю, что перешагнув границу, получу полный спектр внимания со стороны спецслужб и прочей нечисти. Поэтому, когда мне говорят: "Приезжай в Россию, тут безопасно", я делаю вид, что у меня плохая связь".
Жидков родился в 1975 году в российском Тамбове в семье милиционера. После окончания Тамбовского государственного технического университета год отслужил в российской армии, а после еще два года работал оперуполномоченным в российской полиции.
С 2003 года Жидков живет в Украине. Он – отец двух дочерей: Елизаветы (2004) и Софьи (2014). Жена Жидкова Мария работает его концертным директором.
Жидков осудил российскую агрессию против Украины.