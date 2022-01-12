"Навку посадят?" При демонтаже декораций на шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала

На видео запечатлено, как на сцену падает часть декораций и накрывает стоящего внизу сотрудника сцены. Администрация спорткомплекса подтвердила изданию гибель рабочего, отказавшись от других комментариев.
В публикации уточняется, что по факту смерти человека возбуждено уголовное дело.
"Навку посадят?" – прокомментировали видео пользователи сети.
"Желательно с мужем и его близким другом", – ответили на комментарий читатели издания.
Премьера ледового шоу "Лебединое озеро" состоялась 25 декабря, а 8 января зрители увидели последний спектакль. Организатором шоу является Navka. Show – компания Татьяны Навки, жены пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Сама Навка в этом проекте играет главную роль. О своем участии в шоу жена пресс-секретаря Путина расcказывала в Instagram.
После гибели рабочего супруга Пескова не давала комментариев.