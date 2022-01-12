"Навку посадят?" При демонтаже декораций на шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала

На видео запечатлено, как на сцену падает часть декораций и накрывает стоящего внизу сотрудника сцены. Администрация спорткомплекса подтвердила изданию гибель рабочего, отказавшись от других комментариев.

В публикации уточняется, что по факту смерти человека возбуждено уголовное дело.

"Навку посадят?" – прокомментировали видео пользователи сети.

"Желательно с мужем и его близким другом", – ответили на комментарий читатели издания.