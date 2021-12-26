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26 декабря, 2021
 
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"Приятно быть частью прекрасной сказки". Ани Лорак похвасталась фото с женой пресс-секретаря Путина

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Ани Лорак записала песни специально для шоу жены пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина
Ани Лорак записала песни специально для шоу жены пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина
Фото: anilorak / Instagram

Украинская певица Ани Лорак, которая последние годы строит карьеру в России, 26 декабря запостила в Instagram фото с Татьяной Навкой – олимпийской чемпионкой в танцах на льду и супругой пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Фото было сделано на премьере ледового шоу "Лебединое озеро", в котором 46-летняя Навка исполнила главную роль, а 43-летняя Лорак – записала песни. На снимке рядом с ними стоит певец из Запорожья Александр Панайотов, спевший для шоу партию принца.

"Лебединое озеро"… До сих пор под впечатлением от красоты, волшебства, любви и работы всей команды. Любовь побеждает все. Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом главной героини", – подписала снимок певица.

За несколько часов пост Лорак набрал больше 40 тыс. лайков.

Контекст:

Навка родилась в 1975 году в Днепропетровске. В 13 лет спортсменка переехала в Москву, чтобы тренироваться в группе у советской фигуристки Натальи Дубовой. С 1992 года Навка проживала и тренировалась в США. В 2006-м она вместе с партнером по льду Романом Костомаровым выиграла олимпиаду в Турине.

В 2000 году спортсменка вышла замуж за своего тренера Александра Жулина, в этом же году супруги стали родителями. В 2010 году пара объявила о разводе. В 2015 году Навка стала женой Пескова – к этому моменту их общей дочери Надежде был почти год.

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак строит карьеру в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака.

Теги: Ани Лорак, Татьяна Навка, шоу, Александр Панайотов, фото
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