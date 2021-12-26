"Приятно быть частью прекрасной сказки". Ани Лорак похвасталась фото с женой пресс-секретаря Путина

Фото было сделано на премьере ледового шоу "Лебединое озеро", в котором 46-летняя Навка исполнила главную роль, а 43-летняя Лорак – записала песни. На снимке рядом с ними стоит певец из Запорожья Александр Панайотов, спевший для шоу партию принца.

"Лебединое озеро"… До сих пор под впечатлением от красоты, волшебства, любви и работы всей команды. Любовь побеждает все. Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом главной героини", – подписала снимок певица.

За несколько часов пост Лорак набрал больше 40 тыс. лайков.

View this post on Instagram A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak)