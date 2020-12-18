Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер

В ноябре 2020 года авторы анимационного украинского фильма "Гулливер возвращается" перенесли премьеру картины с 24 декабря на весну 2021 года, не уточнив при этом точную дату.

Мультфильм о приключениях Гулливера – совместный проект Студии "Квартал 95" и компании Gulliver Films Фото: Гуллівер повертається / Facebook

Премьера мультфильма "Гулливер возвращается" студии "Квартал 95" и компании Gulliver Film в украинских кинотеатрах состоится 29 апреля 2021 года. Об этом сообщается 18 декабря на странице проекта в Instagram.

Авторы также обнародовали трейлер мультфильма.

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Мультфильм "Гулливер возвращается" – первый полнометражный анимационный фильм студии "Квартал 95" и Gulliver Films. Продюсером мультфильма является Олег Ходачук. Героей мультфильма озвучили звезды украинского шоу-бизнеса и актеры Студии "Квартал 95".

Премьера мультфильма в Украине была запланирована на 24 декабря, но 17 ноября команда приняла решение перенести показ на весну 2021 года.