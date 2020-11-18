Премьера украинского мультфильма "Гулливер возвращается" перенесена на 2021 год

Премьерный показ мультфильма "Гулливер возвращается" студии "Квартал 95" был запланирован на 24 декабря 2020 года.

Премьерный показ мультфильма был запланирован на конец 2020 года Фото: Гуллівер повертається / Facebook

Премьера мультфильма "Гулливер возвращается" студии "Квартал 95" и компании Gulliver Films переносится на весну 2021 года. Об этом 17 ноября сообщается на сайте студии "Квартал 95".

"Наш первый полнометражный мультфильм выйдет на экраны в 2021 году. Премьера состоится весной следующего года", – говорится в публикации.

На странице проекта в Facebook уточняется, что причиной переноса премьеры мультфильма являются "нестабильные условия".

"Надеемся, вскоре люди будут снова наслаждаться вдохновляющими историями, не переживая о своем здоровье", – говорится в публикации.

Мультфильм "Гулливер возвращается" – первый полнометражный анимационный фильм студии "Квартал 95" и Gulliver Films. Продюсером мультфильма является Олег Ходачук. Премьера мультфильма в Украине была запланирована на 24 декабря.