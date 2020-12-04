Названа причина, побудившая жену принца Гарри рассказать о выкидыше – СМИ

Жена британского принца Гарри Меган после выкидыша, который произошел этим летом, не была уверена, что когда-либо сможет рассказать о случившемся публично, сообщил 2 декабря таблоид People со ссылкой на источник в окружении пары.
По словам инсайдера, спустя время супруга принца Гарри решилась поделиться пережитыми эмоциями, чтобы поддержать другие пары, которые также прошли через это.
Отмечается, что сейчас супруги чувствуют себя лучше и приняли решение сосредоточиться на семье.
В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Она была удостоена титула герцогини Сассекской, а ее супруг – герцога. В мае 2019 года у супругов родился сын Арчи.
9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. Сейчас принц Гарри с женой и сыном проживают в США.
25 ноября в колонке для издания New York Times супруга принца Гарри рассказала, что летом 2020 года потеряла ребенка – у нее случился выкидыш.