Названа причина, побудившая жену принца Гарри рассказать о выкидыше – СМИ

Британский принц Гарри и его жена Меган после выкидыша, который случился летом 2020 года, решили сосредоточиться на семье, пишет издание People.

Жена британского принца Гарри Меган после выкидыша, который произошел этим летом, не была уверена, что когда-либо сможет рассказать о случившемся публично, сообщил 2 декабря таблоид People со ссылкой на источник в окружении пары.

По словам инсайдера, спустя время супруга принца Гарри решилась поделиться пережитыми эмоциями, чтобы поддержать другие пары, которые также прошли через это.

Отмечается, что сейчас супруги чувствуют себя лучше и приняли решение сосредоточиться на семье.

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Она была удостоена титула герцогини Сассекской, а ее супруг – герцога. В мае 2019 года у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. Сейчас принц Гарри с женой и сыном проживают в США.

25 ноября в колонке для издания New York Times супруга принца Гарри рассказала, что летом 2020 года потеряла ребенка – у нее случился выкидыш.