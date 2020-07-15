Названа причина смерти актрисы Наи Риверы на озере Пиру

33-летняя актриса Наи Ривера утонула в озере, сообщает издание Fox News со ссылкой на результаты медицинской экспертизы.
В заключение медэкспертов подчеркивается, что актриса погибла в результате несчастного случая.
Достоверно идентифицировать тело утопленницы эксперты смогли благодаря стоматологической экспертизе, говорится в отчете.
"При вскрытии тела не было обнаружено травматических повреждений или болезненных изменений", – цитирует издание заключение экспертов.
Специалистам предстоит провести токсикологический анализ тела, чтобы исключить или установить влияние алкоголя или наркотических веществ на организм актрисы.
Об исчезновении Реверы стало известно 8 июля. По словам четырехлетнего сына актрисы Джози Холлиса Дорси, его мать во время прогулки по озеру Пиру прыгнула из лодки в воду и больше не вернулась.
Спустя неделю после исчезновения Риверы спасатели обнаружили ее тело на дне озера Пиру.
Ная Ривера известна по сериалам "Хор", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные", "Спасатели Малибу".
Сына Джози Холлиса Дорси Ривера родила 17 сентября 2015 года от актера Райана Дорси. В браке пара жила с 2014 по 2016 годы.