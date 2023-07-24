Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"

Финалистов выбрали по итогам прослушивания участников лонглиста, в состав которого вошли 10 человек.
"Мы сформировали очень сильную пятерку финалистов, чтобы украинские зрители и наше жюри имели достойный выбор и смогли почувствовать, какой ребенок должен поехать в Ниццу", – прокомментировала итоги полуфинала нацотбора его музыкальный продюсер Светлана Тарабарова.
Информация о финалистах
Группа 3ʼbeauties состоит из трех участниц из Луцка: 13-летней Анны Ткач, 12-летней Владиславы Волынец и 13-летней Александры Коровицкой.
14-летняя Polina Babiy родом из Одессы, но временно проживает в Братиславе (Словакия).
12-летняя Анастасия Белибова родилась в Николаеве, а сейчас проживает в городе Южноукраинск Николаевской области.
12-летний Денис Грищук родом из Нововолынска, но временно проживает в польском Люблине.
Девятилетняя Анастасия Димид родом из села Гошев Ивано-Франковской области.
"Детское Евровидение 2023" пройдет во Франции 26 ноября. В прошлом году представительница Украины Злата Дзюнька заняла девятое место на конкурсе в Ереване с песней "Незламна".
Украина принимает участие в "Детском Евровидении" с 2006 года, заняв первое место один раз – в 2012 году (Анастасия Петрик с песней "Небо") и дважды второе (в 2008-м и 2013 году).