Названы пять финалистов украинского нацотбора на "Детское Евровидение 2023"

Тарабарова: Мы сформировали очень сильную пятерку финалистов Фото: Євробачення Україна / Facebook

Финалистов выбрали по итогам прослушивания участников лонглиста, в состав которого вошли 10 человек.

"Мы сформировали очень сильную пятерку финалистов, чтобы украинские зрители и наше жюри имели достойный выбор и смогли почувствовать, какой ребенок должен поехать в Ниццу", – прокомментировала итоги полуфинала нацотбора его музыкальный продюсер Светлана Тарабарова.

Информация о финалистах

Группа 3ʼbeauties состоит из трех участниц из Луцка: 13-летней Анны Ткач, 12-летней Владиславы Волынец и 13-летней Александры Коровицкой.

14-летняя Polina Babiy родом из Одессы, но временно проживает в Братиславе (Словакия).

12-летняя Анастасия Белибова родилась в Николаеве, а сейчас проживает в городе Южноукраинск Николаевской области.

12-летний Денис Грищук родом из Нововолынска, но временно проживает в польском Люблине.

Девятилетняя Анастасия Димид родом из села Гошев Ивано-Франковской области.

Фото: Євробачення Україна / Facebook