Клип снимали в подземном укрытии. Певица показала, как во время войны дети и молодежь Украины живет, учится, общается.

Злата Дзюнька исполнит свою песню в финале конкурса, который состоится 11 декабря этого года.

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Контекст:

Дзюнька живе в місті Рава-Руська Львівської області. Вона – учасниця й лауреатка багатьох музичних конкурсів.

Переможця нацвідбору на "Дитяче Євробачення" визначали за результатами голосування журі та глядачів. До складу журі увійшли українські співачки Христина Соловій, Мирослава Салій і продюсерка Анжеліка Рудницька.

Дзюньку назвали переможницею після додаткового раунду голосування.