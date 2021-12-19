ГОРДОН
 
 
МИР

Победителем "Детского Евровидения" стала представитель Армении, украинка заняла шестое место

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зрители дали Усенко больше баллов, чем жюри
Зрители дали Усенко больше баллов, чем жюри
Фото: Євробачення / Facebook

Финал "Детского Евровидения", который проходил 19 декабря в Париже, выиграла представитель Армении со сценическим именем Malena. Об этом проинформировало в Facebook представительство конкурса в Украине.

"Представительница Армении Malеna с песней Qami Qami побеждает на "Детском Евровидении 2021"! Она набрала больше всего голосов среди всех участников – 224 балла, на втором месте – Польша с результатом в 218 баллов", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2118657698310102

Представительница Украины Елена Усенко заняла шестое место.

"Профессиональное жюри всех стран-участниц отдало нашей представительнице 62 балла (восьмое место), а зрители оценили выступление певицы в 63 балла (пятое место). Всего Елена получила 125 баллов и заняла шестую строчку", – объяснили организаторы конкурса.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2118662594976279

Всего в финальном концерте выступало 19 конкурсантов.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2118684258307446

Контекст:

14-летняя Усенко живет в Белой Церкви Киевской области, учится в Katapulta art music school. В прошлом году она участвовала в национальном отборе "Детского Евровидения" и прошла в финал.

На "Детское Евровидение 2021" Усенко отобрали в октябре.

Теги: Евровидение, Польша, Армения, конкурс, концерт, певица, Детское Евровидение, жюри, украинки, финал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда
  Жульен с курицей и грибами. Секрет приготовления классического французского блюда
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах
"Мистер Биг – это же наша молодость". Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя "Секса в большом городе"
"Мистер Биг – это же наша молодость". Теона Контридзе рассказала, как пережила потерю героя "Секса в большом городе"
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе
Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения
Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения
"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде
"Все плохие девочки надевают платья принцесс". Цибульская засветила декольте в роскошном наряде
"Самый крутой подарок", "Мимими". Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая
"Самый крутой подарок", "Мимими". Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая
"Ух, какие сисяндры". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини
"Ух, какие сисяндры". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини
Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"
"Приз за голую задницу", "На пути до PornHub". Тринчер засветила пятую точку в прозрачном наряде
"Приз за голую задницу", "На пути до PornHub". Тринчер засветила пятую точку в прозрачном наряде
В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре
В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре
"Потрясенная" жена Криса Нота, которого обвинили в изнасилованиях, хочет провести Рождество отдельно
"Потрясенная" жена Криса Нота, которого обвинили в изнасилованиях, хочет провести Рождество отдельно
"Горячая штучка". Кристина Агилера снялась топлес в свой день рождения
"Горячая штучка". Кристина Агилера снялась топлес в свой день рождения
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело (75889)
2
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко (66394)
3
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (63378)
4
"Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко (60187)
5
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему (56479)
6
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку (42184)
7
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек (33508)
8
"Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко (29552)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS