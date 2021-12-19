Победителем "Детского Евровидения" стала представитель Армении, украинка заняла шестое место

"Представительница Армении Malеna с песней Qami Qami побеждает на "Детском Евровидении 2021"! Она набрала больше всего голосов среди всех участников – 224 балла, на втором месте – Польша с результатом в 218 баллов", – говорится в сообщении.

Представительница Украины Елена Усенко заняла шестое место.

"Профессиональное жюри всех стран-участниц отдало нашей представительнице 62 балла (восьмое место), а зрители оценили выступление певицы в 63 балла (пятое место). Всего Елена получила 125 баллов и заняла шестую строчку", – объяснили организаторы конкурса.

Всего в финальном концерте выступало 19 конкурсантов.