"Не могли придумать сами". Фотограф из Норвегии уличил создателей фильма "Елки 8" с участием Киркорова и Урганта в плагиате

Фотограф Стиг Ховард Дирдал сделал этот снимок в 2015 году Фото: Stig Håvard Dirdal / Facebook

На снимке фотографа запечатлены шесть мужчин, которые позируют со свечами в руках, изображая елку. Герои фильма "Елки 8" изображены на фото в такого же цвета костюмах и в том же расположении.

Фотограф написал, что обратил внимание на сходство постера с его давним снимком после премьеры российской картины в Норвегии.

"Когда международный фильм плагиатит рождественскую открытку для [сотрудников магазина фототехники] Stavanger foto 2015 года, я еще раз убеждаюсь в ее ценности", – написал фотограф.

В комментарии изданию Dagbladet он заявил, что авторы постера "не могли придумать сами такую идею еще и потому, что его снимок известен по всему миру".

С другими работами этого фотографа можно ознакомиться здесь. Представители российской картины пока не комментировали заявление Дирдала.