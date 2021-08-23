"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой

Делевинь: Тот, кто сказал, что бриллианты – лучшие друзья девушек, никогда не имел подходящего вибратора Фото: caradelevingne / Instagram

Для съемки Делевинь выбрала черные брюки с высокими разрезами и прозрачную блузку без бретелек. На одном из снимков модель позирует с вибратором, сидя на игровом автомате с широко разведенными ногами.

"Тот, кто сказал, что бриллианты – лучшие друзья девушек, никогда не имел подходящего вибратора", – написала она.

"Кара, вы не перестаете нас удивлять и впечатлять", – отреагировали фолловеры.

"Есть вибраторы с бриллиантами", – прокомментировали пользователи сети.

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