"Не перестаете впечатлять". Делевинь с вибратором в руках широко развела ноги перед камерой

Для съемки Делевинь выбрала черные брюки с высокими разрезами и прозрачную блузку без бретелек. На одном из снимков модель позирует с вибратором, сидя на игровом автомате с широко разведенными ногами.
"Тот, кто сказал, что бриллианты – лучшие друзья девушек, никогда не имел подходящего вибратора", – написала она.
"Кара, вы не перестаете нас удивлять и впечатлять", – отреагировали фолловеры.
"Есть вибраторы с бриллиантами", – прокомментировали пользователи сети.
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Делевинь родилась в 1992 году в Великобритании. В ноябре 2012 года Делевинь получила звание "Модель года" от British Fashion Awards. В том же году она начала сниматься в кино.
Кара Делевинь – открытая пансексуалка. В мае 2018 года модель рассказала, что она гендерфлюид.