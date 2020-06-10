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10 июня, 2020
 
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"Не пережили кризис". Группу Cloudless покинул вокалист

Украинская группа Cloudless осталась без вокалиста – три месяца назад из коллектива ушел Юрий Каналош.

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Три месяца назад коллектив покинул Каналош
Три месяца назад коллектив покинул Каналош
Фото: CLOUDLESS / Facebook

Украинская группа Cloudless ищет нового вокалиста. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

"Друзья, мы не пережили кризис. Юра Каналош больше не в Cloudless. Уже три месяца мы находимся без голоса в вынужденном отпуске. Мы находились в большом кризисе и вышли из него без вокалиста, но с новыми силами", – говорится в сообщении группы. 

https://www.facebook.com/cloudlessband/posts/2347730952199982

Группа Cloudless была основана в 2017 году – в состав группы вошли Юрий Каналош, Михаил Шатохин и Антон Панфилов.

В феврале 2020 года коллектив принимал участие в нацотборе на “Евровидение 2020”. Музыканты создали саудтрек к сериалу "Школа". 

Теги: Евровидение, Украина, Cloudless
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