"Не пережили кризис". Группу Cloudless покинул вокалист

Украинская группа Cloudless осталась без вокалиста – три месяца назад из коллектива ушел Юрий Каналош.

Украинская группа Cloudless ищет нового вокалиста. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

"Друзья, мы не пережили кризис. Юра Каналош больше не в Cloudless. Уже три месяца мы находимся без голоса в вынужденном отпуске. Мы находились в большом кризисе и вышли из него без вокалиста, но с новыми силами", – говорится в сообщении группы.

Группа Cloudless была основана в 2017 году – в состав группы вошли Юрий Каналош, Михаил Шатохин и Антон Панфилов.

В феврале 2020 года коллектив принимал участие в нацотборе на “Евровидение 2020”. Музыканты создали саудтрек к сериалу "Школа".