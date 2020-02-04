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Drown Me Down. Вышел клип участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Видео

Украинская группа Cloudless на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Drown Me Down. С этой композицией коллектив выступит на национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение 2020". "Видеоряд к песне полон аллегорий на хрупкий и безостановочный современный мир. Как чувствует себя в таком мире человек? Несмотря на жизненные сложности, никто не имеет права указывать, как нам жить и что и как делать. Не существует правды в последней инстанции. Это песня-призыв: никогда не сдавайся, будь собой! Воплощены в клипе образы – ключи, открывающие гораздо больше, чем мы можем сказать", – прокомментировали премьеру музыканты. Cloudless выступят в первом полуфинале 8 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Cloudless: Видеоряд к песне полон аллегорий на хрупкий и безостановочный современный мир
Cloudless: Видеоряд к песне полон аллегорий на хрупкий и безостановочный современный мир
Скриншот: CLOUDLESS / Facebook
видео

Видео: CLOUDLESS / YouTube
Теги: Евровидение, видео, клип, Евровидение 2020, Cloudless
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