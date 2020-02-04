Drown Me Down. Вышел клип участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Видео
Украинская группа Cloudless на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Drown Me Down. С этой композицией коллектив выступит на национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение 2020". "Видеоряд к песне полон аллегорий на хрупкий и безостановочный современный мир. Как чувствует себя в таком мире человек? Несмотря на жизненные сложности, никто не имеет права указывать, как нам жить и что и как делать. Не существует правды в последней инстанции. Это песня-призыв: никогда не сдавайся, будь собой! Воплощены в клипе образы – ключи, открывающие гораздо больше, чем мы можем сказать", – прокомментировали премьеру музыканты. Cloudless выступят в первом полуфинале 8 февраля.
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