“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре

Песня Don’t Doubt ur Vibe – первый трек американского миллиардера Илона Маска в жанре танцевальной электронной музыки. В 2019 году он выпустил рэп-композицию, посвященную гибели гориллы Харамбе в зоопарке Цинциннати.

Илон Маск написал слова к новой песне и записал партию вокала Фото: E “D” M @elonmusk / twitter

Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал песню Don’t Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своих силах"). Об этом он сообщил 31 января в Twitter.

"Я написал слова и спел песню", – поделился Маск, проиллюстрировав твит фотографиями из студии звукозаписи.

Песня опубликована в SoundCloud, на странице музыкального лейбла Emo G Records, принадлежащего Маску. Четырехминутный трек записан в стиле танцевальной электронной музыки.

Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0 — E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

Это не первая музыкальная работа американского бизнесмена. В марте 2019 года Маск записал песню RIP Harambe, посвятив рэп-композицию гибели гориллы Харамбе в американском зоопарке Цинциннати.

По версии журнала Forbes, состояние американского изобретателя Илона Маска оценивается в $23 млрд. За выдающиеся заслуги перед наукой Маск в 2018 году был удостоен членства в Лондонском королевском обществе.