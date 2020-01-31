“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре

Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал песню Don’t Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своих силах"). Об этом он сообщил 31 января в Twitter.
"Я написал слова и спел песню", – поделился Маск, проиллюстрировав твит фотографиями из студии звукозаписи.
Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
Песня опубликована в SoundCloud, на странице музыкального лейбла Emo G Records, принадлежащего Маску. Четырехминутный трек записан в стиле танцевальной электронной музыки.
Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0— E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020
Это не первая музыкальная работа американского бизнесмена. В марте 2019 года Маск записал песню RIP Harambe, посвятив рэп-композицию гибели гориллы Харамбе в американском зоопарке Цинциннати.
По версии журнала Forbes, состояние американского изобретателя Илона Маска оценивается в $23 млрд. За выдающиеся заслуги перед наукой Маск в 2018 году был удостоен членства в Лондонском королевском обществе.