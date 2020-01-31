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31 января, 2020
 
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“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре

Песня Don’t Doubt ur Vibe – первый трек американского миллиардера Илона Маска в жанре танцевальной электронной музыки. В 2019 году он выпустил рэп-композицию, посвященную гибели гориллы Харамбе в зоопарке Цинциннати.

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Илон Маск написал слова к новой песне и записал партию вокала
Илон Маск написал слова к новой песне и записал партию вокала
Фото: E “D” M @elonmusk / twitter

Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал песню Don’t Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своих силах"). Об этом он сообщил 31 января в Twitter.  

"Я написал слова и спел песню", – поделился Маск, проиллюстрировав твит фотографиями из студии звукозаписи.

Песня опубликована в SoundCloud, на странице музыкального лейбла Emo G Records, принадлежащего Маску. Четырехминутный трек записан в стиле танцевальной электронной музыки. 

Это не первая музыкальная работа американского бизнесмена. В марте 2019 года Маск записал песню RIP Harambe, посвятив рэп-композицию гибели гориллы Харамбе в американском зоопарке Цинциннати. 

По версии журнала Forbes, состояние американского изобретателя Илона Маска оценивается в $23 млрд. За выдающиеся заслуги перед наукой Маск в 2018 году был удостоен членства в Лондонском королевском обществе. 

Теги: США, музыка, Илон Маск, саундтрек
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