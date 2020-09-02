Не стало звезды фильма "Доживем до понедельника" Печерниковой

Советская и российская актриса Ирина Печерникова, сыгравшая в фильме "Доживем до понедельника" главную роль, не дожила одного дня до юбилея – 2 сентября ей должно было исполниться 75 лет.

В Москве скончалась советская и российская актриса Ирина Печерникова, сообщает ТАСС со ссылкой на ее подругу Инну Давыдову.

В комментарии информагентству Давыдова не назвала причину смерти актрисы, подчеркнув, что Печерникова ушла из жизни вечером 1 сентября. Актриса не дожила одного дня до своего юбилея – 2 сентября ей должно было исполниться 75 лет.

Российский актер Стас Садальский на своей странице в Facebook опубликовал соболезнования в связи с кончиной актрисы.

Он сообщил, что последний снимок Печерниковой сделал российский фотограф Аслан Ахмадов, супруг украинской певицы Ирины Билык.

"Я мало знал ее. Любил, как и многие, фильмы "Доживем до понедельника". Ира везде была какая-то пронзительная, особенно в черно-белом кино. Странная, трагическая, нездешняя внешность", – написал актер.

Слова скорби, вызванные смертью актрисы, на своей странице в Facebook опубликовал российский артист Ефим Шифрин.

"Она дожила до понедельника", – заметили в комментариях к публикации подписчики Шифрина.

Печерникова родилась в Грозном (Чеченская республика) в 1945 году. Популярность актрисе принесли роли в картинах "Щит и меч", "Доживем до понедельника", "Города и годы", "Два капитана".

Актриса была замужем трижды. Первым супругом актрисы стал польский музыкант Збигнев Бизонь, затем она вышла замуж за актера Бориса Галкина, а в третий раз стала женой актера Александра Соловьева, который трагически погиб, оставив ее вдовой. Детей у Печерниковой не было.