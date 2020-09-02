Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2020
 
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Не стало звезды фильма "Доживем до понедельника" Печерниковой

Советская и российская актриса Ирина Печерникова, сыгравшая в фильме "Доживем до понедельника" главную роль, не дожила одного дня до юбилея – 2 сентября ей должно было исполниться 75 лет.

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Печерникова сыграла роль учительницы в фильме "Доживем до понедельника"
Печерникова сыграла роль учительницы в фильме "Доживем до понедельника"
Скриншот: СЕРГЕЙ МАЙОРОВ / YouTube

В Москве скончалась советская и российская актриса Ирина Печерникова, сообщает ТАСС со ссылкой на ее подругу Инну Давыдову.

В комментарии информагентству Давыдова не назвала причину смерти актрисы, подчеркнув, что Печерникова ушла из жизни вечером 1 сентября. Актриса не дожила одного дня до своего юбилея – 2 сентября ей должно было исполниться 75 лет. 

Российский актер Стас Садальский на своей странице в Facebook опубликовал соболезнования в связи с кончиной актрисы.

Он сообщил, что последний снимок Печерниковой сделал российский фотограф Аслан Ахмадов, супруг украинской певицы Ирины Билык. 

"Я мало знал ее. Любил, как и многие, фильмы "Доживем до понедельника". Ира везде была какая-то пронзительная, особенно в черно-белом кино. Странная, трагическая, нездешняя внешность", – написал актер.

https://www.facebook.com/stas.sadalskij/posts/3360019717556868

Слова скорби, вызванные смертью актрисы, на своей странице в Facebook опубликовал российский артист Ефим Шифрин.

"Она дожила до понедельника", – заметили в комментариях к публикации подписчики Шифрина. 

https://www.facebook.com/nakhim.shifrin/posts/10224277052412820

Печерникова родилась в Грозном (Чеченская республика) в 1945 году. Популярность актрисе принесли роли в картинах "Щит и меч", "Доживем до понедельника", "Города и годы", "Два капитана".

Актриса была замужем трижды. Первым супругом актрисы стал польский музыкант Збигнев Бизонь, затем она вышла замуж за актера Бориса Галкина, а в третий раз стала женой актера Александра Соловьева, который трагически погиб, оставив ее вдовой. Детей у Печерниковой не было. 

Теги: Аслан Ахмадов, Стас Садальский, актриса, Ирина Печерникова
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