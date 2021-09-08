"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ

По словам Кривицкого, сейчас менеджмент "плюсов" думает над тем, как сформулировать свое предложение о сотрудничестве Национальной общественной телерадиокомпании. Он подчеркнул, что для их канала производство такого уровня шоу является вызовом.
Кривицкий также отметил, что "в этом шоу не все так просто, поэтому они думают, как составить выгодную для себя схему".
Резюмируя, Кривицкий подчеркнул, что, возможно, предложение о сотрудничестве Общественному с их стороны не последует.
СТБ совместно с Общественным проводило национальный отбор на "Евровидение" с 2016 года. В первый год совместного проведения проект установил рекорд по количеству уникальных смс-сообщений, полученных в результате голосования за участников отбора. Тогда было получено около 344 тыс. сообщений.
С 2018 года этапы отбора транслировались в прямом эфире на СТБ и Общественном. 30 августа стало известно, что СТБ отказался в дальнейшем от партнерства с Общественным в этом проекте, не назвав причин своего решения.
31 августа представители Общественного заявили, что ими было принято решение о завершении сотрудничества с СТБ из-за разных взглядов относительно дальнейших условий взаимодействия и в связи с окончанием трехлетнего меморандума между каналами.