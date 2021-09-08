"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ

СТБ совместно с Общественным проводило национальный отбор на "Евровидение" с 2016 года Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна / Facebook

По словам Кривицкого, сейчас менеджмент "плюсов" думает над тем, как сформулировать свое предложение о сотрудничестве Национальной общественной телерадиокомпании. Он подчеркнул, что для их канала производство такого уровня шоу является вызовом.

Кривицкий также отметил, что "в этом шоу не все так просто, поэтому они думают, как составить выгодную для себя схему".

Резюмируя, Кривицкий подчеркнул, что, возможно, предложение о сотрудничестве Общественному с их стороны не последует.