"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото

Владимир Кличко: Только не говорите это Фото: klitschko / Instagram

Кличко позирует в кадре с закрытыми глазами, изображая, что спит. При этом он не смог поместиться на диване полностью и вынужден был положить ноги на его боковую часть.

"Только не говорите это! Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое", – подписал фото боксер.

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