"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец

"Он умер, потому что простудил голову. Сзади нерв простудил, мы не знали, что происходит, бедные времена были. Он терпел неделю головную боль. 8 марта его отправили в больницу. Помню, мама должна была ехать с папой в больницу и неделю быть с ним в больнице во Львове. И тут маму заносят на руках в дом – и я все понял. Тяжелый момент был, очень. Мы похоронили его в селе, где он родился", – рассказал 38-летний певец.
Комментарий артиста об отце начинается на 9-й минуте видео.
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Хма родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. Осенью 2020 года артист признался, что обязан своей жизнью бабушке Катерине, которая не разрешила его матери Галине Хоме делать аборт, вопреки медицинским показаниям.
Мать артиста последние 20 с лишним лет живет и работает в Португалии.