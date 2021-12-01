"Мы не знали, что происходит, бедные времена были". Dzidzio рассказал, от чего в 37 лет умер его отец

Dzidzio о смерти отца Степана Хомы: Тяжелый момент был, очень. Мы похоронили его в селе, где он родился Фото: dzidzio / Instagram

"Он умер, потому что простудил голову. Сзади нерв простудил, мы не знали, что происходит, бедные времена были. Он терпел неделю головную боль. 8 марта его отправили в больницу. Помню, мама должна была ехать с папой в больницу и неделю быть с ним в больнице во Львове. И тут маму заносят на руках в дом – и я все понял. Тяжелый момент был, очень. Мы похоронили его в селе, где он родился", – рассказал 38-летний певец.

Комментарий артиста об отце начинается на 9-й минуте видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)