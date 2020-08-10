"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее муж, артист балета Александр Стоянов покружились в воде.

Кухар: Всем желаю отпустить работу, детей к бабушке и насладиться тем, что вы можете себе позволить Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар показала в Instagram, как танцует в воде, будучи на руках у мужа и коллеги, Александра Стоянова. В ролике Кухар обнимает супруга.

"Идеальным выходным быть! Поэтому всем желаю отпустить работу, детей к бабушке и насладиться тем, что вы можете себе позволить: провести их так, как хочется именно вам! Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется", – написала она.

Балерина поделилась советом, как провести выходной день.

"Купите бутылку самого вкусного вина, поставьте любимый плейлист, да погромче, бесконечно целуйтесь с любимым и позовите друзей к ужину. Пусть крайний месяц нашего с вами лета будет ярким и запомнится надолго!

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. В 2014 году пара обвенчалась в церкви. Супруги воспитывают двоих детей: пятилетнюю Анастасию и десятилетнего Тимура.

Первым спектаклем пары Кухар и Стоянов на сцене Национальной оперы Украины стал балет "Щелкунчик" в 2006 году. В настоящее время пара исполняет главные роли в большинстве репертуарных спектаклей Национальной оперы Украины.