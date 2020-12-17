"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной

70-летняя российская певица Надежда Бабкина 16 декабря разместила в Instagram снимок, на котором позирует в лифте, сидя на полу.
"К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя", – подписала она фото.
"Возраст дает о себе знать! Можно уже и отдыхать! Зачем такие жертвы?" – отреагировали на фото подписчики.
"Нелепое фото", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
"Супер, без комплексов", – считают поклонники артистки.
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Бабкина родилась в 1950 году в России. В 1974 году основала ансамбль "Русская песня", став его художественным руководителем. В 1994 году создала и возглавила одноименный театр.
Бабкина – член российской политической партии "Единая Россия".