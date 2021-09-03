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03 сентября, 2021
 
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"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом

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В апреле Позитив признался, что развелся с женой
В апреле Позитив признался, что развелся с женой
Фото: positiff / Instagram

Экс-участник украинской группы "Время и Стекло" и участник группы Mozgi Позитив (Алексей Завгородний) был запечатлен сидящим на лестнице в обнимку с девушкой, лицо которой скрыто за затемненными очками. Фото пары 3 сентября обнародовано в Instagram программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Эксклюзив, которого никто не ждал. Уже совсем скоро узнаете все горячие подробности", – говорится в публикации.

Отвечая на вопросы подписчиков, редакторы страницы отметили, что артист обнимает за плечи журналистку передачи Викторию Курочку. 

Завгородний и Курочка позируют в кадре, глядя в глаза друг другу.

"Неожиданно", – написали в комментариях пользователи сети.

Это же фото в то же время было опубликовано и на странице Курочки в Instagram. 

"Ох и классные", – отреагировали на фото подписчики журналистки.

"Просто будь счастлива", – пожелали Курочке фолловеры.

"Спасибо", – отреагировала журналистка.

Сам Позитив не комментировал этот снимок на странице Курочки.

Контекст:

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде. Сейчас он выступает в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой также является Потап.

24 апреля 2021 года в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с женой, дизайнером Анной Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались после 13 лет совместной жизни.

Теги: певец, Позитив, Алексей Завгородний
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