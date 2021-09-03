"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом

В апреле Позитив признался, что развелся с женой Фото: positiff / Instagram

"Эксклюзив, которого никто не ждал. Уже совсем скоро узнаете все горячие подробности", – говорится в публикации.

Отвечая на вопросы подписчиков, редакторы страницы отметили, что артист обнимает за плечи журналистку передачи Викторию Курочку.

Завгородний и Курочка позируют в кадре, глядя в глаза друг другу.

"Неожиданно", – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Это же фото в то же время было опубликовано и на странице Курочки в Instagram.

"Ох и классные", – отреагировали на фото подписчики журналистки.

"Просто будь счастлива", – пожелали Курочке фолловеры.

"Спасибо", – отреагировала журналистка.

Сам Позитив не комментировал этот снимок на странице Курочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)