"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах

Российская певица Юлия Савичева в 16-летнем возрасте видела окружающий мир в виде размытого пятна. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Еще в детстве зрение начало стремительно ухудшаться из-за больших физических нагрузок и моей любви делать домашнее задание в метро", – поделилась певица.
По словам Савичевой, в 16 лет она уже почти ничего не видела и врачи порекомендовали ей носить очки для тренировки зрения, но это не помогло.
"После обследований и года наблюдений мне сделали операцию по восстановлению зрения. И уже на следующий день, открыв глаза, я поняла, что вижу лица людей. Непередаваемые ощущения", – рассказала она.
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Мало кто знает, но когда-то я носила очки Еще в детстве, в возрасте 11-12 лет, зрение начало стремительно ухудшаться из-за больших физических нагрузок и моеи * любви делать домашнее задание в метро. К 16 годам оно упало до показателя -3,75. Если говорить мягко, то все, что было дальше метра от меня, выглядело одним большим пятном. Врачи прописывали мне специальные очки для тренировки зрения: верхняя часть линз была сделана для того, чтобы я могла разобрать слова на доске, а нижняя подразумевала возможность делать записи в тетрадке, не снимая очки бесконечное количество раз. Я выполняла все наставления врача, носила эти тренировочные очки в школе, но ничего не помогало. После обследовании * и года наблюдении * мне сделали операцию по восстановлению зрения. И уже на следующии * день, открыв глаза, я поняла, что вижу лица людеи * , которые идут ко мне на встречу, вижу листву на деревьях. Непередаваемые ощущения! К очкам с тех пор я больше не возвращалась Есть среди вас те, кто видел мир, как и я, пятнами? Делитесь ощущениями? #савичева #юлиясавичева #прозрение
Савичева стала известной после участия в телепроекте "Фабрика звезд 2". В 2014 году певица вышла замуж за композитора Александра Аршинова.
В авторской колонке, которая опубликована на сайте Hello, певица призналась, что во время активной гастрольной деятельности потеряла ребенка.