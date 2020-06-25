"Непередаваемые ощущения".Савичева рассказала об операции на глазах

Российская певица Юлия Савичева призналась, что смогла вернуть зрение только после операции.

Савичева: После обследований и года наблюдений мне сделали операцию по восстановлению зрения Фото: yuliasavicheva / Instagram

Российская певица Юлия Савичева в 16-летнем возрасте видела окружающий мир в виде размытого пятна. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Еще в детстве зрение начало стремительно ухудшаться из-за больших физических нагрузок и моей любви делать домашнее задание в метро", – поделилась певица.

По словам Савичевой, в 16 лет она уже почти ничего не видела и врачи порекомендовали ей носить очки для тренировки зрения, но это не помогло.

"После обследований и года наблюдений мне сделали операцию по восстановлению зрения. И уже на следующий день, открыв глаза, я поняла, что вижу лица людей. Непередаваемые ощущения", – рассказала она.

Савичева стала известной после участия в телепроекте "Фабрика звезд 2". В 2014 году певица вышла замуж за композитора Александра Аршинова.

В авторской колонке, которая опубликована на сайте Hello, певица призналась, что во время активной гастрольной деятельности потеряла ребенка.