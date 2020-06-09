Савичева: Как дальше жить, играть и творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека?

Российская певица Юлия Савичева заявила, что аварии, которая произошла в Москве вечером 8 июня с участием актера Михаила Ефремова, могло бы не быть, если бы он, выпив, воспользовался такси. Об этом она написала в Instagram.
"Я не знаю, что происходит в голове человека, считающего абсолютно нормальным садиться за руль пьяным. Как дальше жить, играть и вообще творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека, мужа и отца?!" – призналась певица, попросив своих подписчиков не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Она подчеркнула, что в этом случае всегда можно воспользоваться услугами службы такси.
"Приношу искренние соболезнования родным и близким [погибшего в результате столкновения автомобилей] Сергея Захарова", – написала она.
В комментариях к своему посту певица заявила, что с уважением относилась к Ефремову.
"От этого становится еще грустнее", – отметила она.
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Я не знаю, что происходит в голове человека, считающего абсолютно нормальным садиться за руль пьяным. Мне этого просто не дано. Человек, еле стоящии * на ногах не то что не способен водить, он даже не может нормально говорить! Дорога сама по себе очень непредсказуемое место, где по воле случая может случиться все что угодно. Зачем искушать судьбу? Как дальше жить, играть и вообще творить, зная, что по вине твоеи * слабости не стало человека, мужа и отца? Я даже представить этого не могу, при том, что услуги такси более чем доступны! Не понимаю и не принимаю! Это ужасная трагедия, которои * могло бы и не случиться! Пожалуи * ста, не садитесь за руль, даже если «совсем чуть-чуть» и «все под контролем». Прошу вас. Я приношу свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Захарова.
Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.
По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него были открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.
Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет.
По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Сперва 56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. Позже уголовное дело в отношении водителя автомобиля Jeep Grand Cherokee, который 8 июня стал участником ДТП в Москве со смертельным исходом, переквалифицировали на более тяжкую статью, сообщило 9 мая главное управление МВД России по Москве. В сообщении не указана фамилия водителя, но обстоятельства ДТП указывают, что речь идет об актере Михаиле Ефремове.
Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт".