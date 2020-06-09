Савичева: Как дальше жить, играть и творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека?

Российская певица Юлия Савичева призналась, что с уважением относилась к актеру Михаилу Ефремову, который вечером 8 июня сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал аварию со смертельным исходом.

Российская певица Юлия Савичева заявила, что аварии, которая произошла в Москве вечером 8 июня с участием актера Михаила Ефремова, могло бы не быть, если бы он, выпив, воспользовался такси. Об этом она написала в Instagram.

"Я не знаю, что происходит в голове человека, считающего абсолютно нормальным садиться за руль пьяным. Как дальше жить, играть и вообще творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека, мужа и отца?!" – призналась певица, попросив своих подписчиков не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Она подчеркнула, что в этом случае всегда можно воспользоваться услугами службы такси.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким [погибшего в результате столкновения автомобилей] Сергея Захарова", – написала она.

В комментариях к своему посту певица заявила, что с уважением относилась к Ефремову.

"От этого становится еще грустнее", – отметила она.





Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него были открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет.

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сперва 56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. Позже уголовное дело в отношении водителя автомобиля Jeep Grand Cherokee, который 8 июня стал участником ДТП в Москве со смертельным исходом, переквалифицировали на более тяжкую статью, сообщило 9 мая главное управление МВД России по Москве. В сообщении не указана фамилия водителя, но обстоятельства ДТП указывают, что речь идет об актере Михаиле Ефремове.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт".