"Нереальная", "Самая красивая", "Просто прелесть". Ани Лорак показала фото в вечернем платье

"Вчера был замечательный праздник, посвященный творчеству Димы Билана. Мне посчастливилось исполнить невероятную песню "Стань для меня", которая в этот раз звучала по-особенному трогательно", – подписала на фотографию.

Подписчики восхитились образом Лорак в черном длинном платье с вырезом.

"Просто прелесть", – отметила elkusya.

"Нереальная", – прокомментировала ksy9394.

"Самая красивая", – подчеркнула fahriyehv.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов. С 2014 года певица живет и работает в России.

Дима Билан (настоящее имя артиста – Виктор Белан) – российский певец, победитель "Евровидения 2008".