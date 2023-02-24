"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны

Полякова: Выгоним нечисть с нашей земли и будем жить в своей стране Фото: Оля Полякова / Facebook

"Еще никогда в жизни мне не было так страшно, как в первые дни полномасштабной войны. Не нашей войны, которая стала нашей реальностью. Этот первый день я встретила в своем доме, свободной, испуганной, вместе с друзьями, – написала украинская певица Надя Дорофеева. – В тот момент никто не знал, что делать".

Она разместила фото их архива, на котором запечатлена в первый день полномасштабной войны в укрытии под лестницей вместе с друзьями. Артистка отметила, что на тот момент уже не жила вместе со своим теперь уже бывшим мужем, украинским певцом Dantes.

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Украинский ведущий Юрий Горбунов признался, что они с женой и коллегой Катей Осадчей не были готовы к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

"Год назад в 4.20 прогремел взрыв, от которого мы проснулись. Дом вздрогнул! Подскочили, открыли шторы –столбы дыма от взрыва совсем недалеко от нас! Хватаю телефон – там уже непринятые звонки и сообщения: "Просыпайтесь, нас бомбят", – написал Горбунов.

Он рассказал, что они с женой даже не собрали "тревожные чемоданы".

"Баки в авто пустые, холодильник почти пуст! Но именно дети заставили нас прийти в себя и действовать! Прошел год. Год, изменивший всех нас! Верим, что новый год будет победным! Сомнения нет ни капли", – отметил Горбунов.

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Своими воспоминаниями также поделилась украинская певица Злата Огневич.

"Всю жизнь буду помнить то февральское утро, взрывы за окном и тихий голос мамы в трубке: "Доченька, береги себя. Я тебя очень люблю, – написала артистка. – Прошел год – и я могу так же сказать, как и год назад, перед полномасштабным вторжением, – нет такого чемодана, в который можно вместить мою семью, страну, достижения, все, что я так люблю. А поэтому я остаюсь здесь, дома. Здесь мое сердце".

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Украинская певица Оля Полякова вспомнила, как после полномасштабного вторжения РФ в Украину записывала обращение к российским артистам с призывом не замалчивать войну. По словам певицы, тогда она еще не знала, что это бессмысленно, так как большинство россиян – "уроды".

По словам артистки, сейчас она находится дома.

"И не хочу никуда ехать. То, что эта война сделала с нами, с нашей страной, вселила в меня желание быть здесь, чтобы мои дети жили здесь, потому что мы – лучшая, самая смелая нация в мире и мы все преодолеем! Выгоним нечисть с нашей земли и будем жить в своей стране", – добавила она.