Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал

Зеленский согласился сделать селфи с журналистом во время своей пресс-конференции Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Задав вопрос, журналист обратился к Зеленскому с личной просьбой на украинском языке.

"Господин президент, мой сын просил сделать с вами селфи. Можно?" – спросил он.

Зеленский согласился, после чего представитель СМИ поднялся к нему на сцену, чтобы сделать снимок.

"Коллеги, но это плохой пример. Так больше не делайте", – прокомментировал инициативу журналиста пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

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