Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал

Задав вопрос, журналист обратился к Зеленскому с личной просьбой на украинском языке.
"Господин президент, мой сын просил сделать с вами селфи. Можно?" – спросил он.
Зеленский согласился, после чего представитель СМИ поднялся к нему на сцену, чтобы сделать снимок.
"Коллеги, но это плохой пример. Так больше не делайте", – прокомментировал инициативу журналиста пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
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8 февраля во время совместной пресс-конференции в Дорсете с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Зеленский подошел к журналистке "BBC News Україна" Наталье Гончаровой, чтобы обняться в ответ на ее просьбу.