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24 февраля, 2023
 
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Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал

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Зеленский согласился сделать селфи с журналистом во время своей пресс-конференции
Зеленский согласился сделать селфи с журналистом во время своей пресс-конференции
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля во время пресс-конференции отреагировал на просьбу журналиста из Азербайджана сделать совместное селфи для его сына. Пресс-конференция транслировалась на странице украинского президента в Facebook.

Задав вопрос, журналист обратился к Зеленскому с личной просьбой на украинском языке.

"Господин президент, мой сын просил сделать с вами селфи. Можно?" – спросил он.

Зеленский согласился, после чего представитель СМИ поднялся к нему на сцену, чтобы сделать снимок.

"Коллеги, но это плохой пример. Так больше не делайте", – прокомментировал инициативу журналиста пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.


Контекст:

8 февраля во время совместной пресс-конференции в Дорсете с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Зеленский подошел к журналистке "BBC News Україна" Наталье Гончаровой, чтобы обняться в ответ на ее просьбу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский
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