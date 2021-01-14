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14 января, 2021
 
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Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю

Американская стриминговая платформа Netflix задействовала в съемках новых фильмов голливудских актеров Леонардо Ди Каприо, Сандру Буллок, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот, Джейка Джилленхола, Райана Рейнольдса.

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Netflix представил краткий обзор 27 кинопремьер, запланированных в 2021 году
Netflix представил краткий обзор 27 кинопремьер, запланированных в 2021 году
Фото: depositphotos.com

Американская стриминговая платформа Netflix анонсировала в 2021 году еженедельные кинопремьеры. Об этом говорится 12 января в заявлении на странице компании в Twitter.

Netflix также обнародовала короткий видеоанонс предстоящих премьер. 

"2021 – новый фильм каждую неделю. Вот краткий обзор 27 самых громких, ярких, смешных, добрых, захватывающих фильмов и звезд, которые появятся на Netflix в этом году" – говорится в публикации.

Участие в съемках новых фильмов в том числе принимали голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Сандра Буллок, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс.

Теги: кино, Netflix, Райан Рейнольдс, Леонардо ДиКаприо, Сандра Буллок, Мерил Стрип, Галь Гадот
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