Премьера картины "Морбиус" перенесена из-за пандемии коронавируса

Премьера фантастического триллера "Морбиус", главную роль в котором сыграл американский актер Джаред Лето, была запланирована на март 2021 года.

Премьера в кинотеатрах фантастического триллера "Морбиус" с участием американского актера Джареда Лето от кинокомпании Sony Pictures перенесена на 8 октября 2021 года. Об этом говорится 12 января на официальной странице картины в Twitter.

Ранее ожидалось, что премьерный показ состоится 19 марта.

Издание Variety отмечает, что причиной переноса премьерного показа с весны на осень является пандемия коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 января в мире зафиксировано 90,9 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Умерло 1,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

"Морбиус" – американский супергеройский фильм ужасов, основанный на комиксах издательства Marvel Comics. Режиссером фильма является Даниэль Эспиноса. Это второй фильм в рамках вселенной персонажей Marvel от кинокомпании Sony Pictures.