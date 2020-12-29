Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"

Стриминговая платформа Netflix сняла сатирическую пародию под названием "Смерть 2020-му", в котором псевдоэксперты комментируют самые резонансные события уходящего года. В одном из эпизодов героиня американской актрисы Лизы Кудроу заявила, что "нет такого места, как Украина".

В одном из эпизодов героиня актрисы Кудроу заявила, что Украины не существует Скриншот: Netflix / YouTube

Стриминговая платформа Netflix 24 декабря разместила на своем канале в YouTube трейлер фильма "Смерть 2020-му", главные роли в котором сыграли актеры Сэмюэл Л. Джексон, Хью Грант, Лиза Кудроу и Кумейл Нанджиани.

Премьера фильма состоялась спустя три дня после выхода трейлера. Фильм заявлен как сатира на документальные фильмы, в котором актеры воплотили образы псевдоэкспертов, по-своему оценивающих реальные события, произошедшие в 2020 году.

В одном из эпизодов, который не вошел в видеоанонс, героиня Кудроу, комментируя дело об импичменте американскому президенту Дональду Трампу, заявила, что "нет такого места, как Украина". Она повторила это дважды, точно так же отвечая на уточняющий вопрос журналиста.

"Демократы утверждают, что Трамп заставил Украину копать компромат на семью [бывшего вице-президента США Джо] Байдена. Нет такого места, как Украина", – заявила героиня фильма.

Фрагмент с цитатой Кудроу об Украине опубликован в Telegram-канале издания "Бабель".

В сентябре 2019 года в США разгорелся скандал: президента Дональда Трампа обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле. Тогда Трамп попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Ранее Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Палата представителей объявила о начале официального расследования, цель которого – определить, существуют ли основания для импичмента Трампа. Президент США называет расследование демократов "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Заявления о необходимости начать процедуру импичмента Трампа были и в предыдущие годы, но дальше разговоров дело не дошло.