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16 ноября, 2022
 
Новости

"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье

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Матвеева: Разве можно было представить год назад, что следующий день рождения будет во время войны?
Матвеева: Разве можно было представить год назад, что следующий день рождения будет во время войны? 
Фото: Nadezhda Matveeva / Facebook

Украинская ведущая Надежда Матвеева 15 ноября разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в длинном декольтированном платье. Матвеева посвятила пост своему дню рождения – ей исполнилось 54 года.

"Разве можно было представить год назад, что следующий день рождения будет во время войны? – написала ведущая. – Мечтаю вместе с вами о самом главном: скорейшей нам победы. Я точно знаю, что каждый на своем месте делает для этого все возможное".

"Невероятная красавица", – восхитились в сети.

Контекст:

Надежда Матвеева родилась в 1968 году в Керчи. С 2012 года она – ведущая канала СТБ. 

Матвеева была замужем дважды. От первого брака у нее есть сын Владислав. После нападения РФ на Украину он пошел добровольцем на фронт

Летом 2022 года Матвеева сообщила, что состоит в отношениях с бойфрендом, который младше ее на 20 лет. 

Теги: телеведущая, Надежда Матвеева
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