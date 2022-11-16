"Невероятная красавица". 54-летняя Матвеева снялась в длинном белом платье

"Разве можно было представить год назад, что следующий день рождения будет во время войны? – написала ведущая. – Мечтаю вместе с вами о самом главном: скорейшей нам победы. Я точно знаю, что каждый на своем месте делает для этого все возможное".

"Невероятная красавица", – восхитились в сети.

Контекст:

Надежда Матвеева родилась в 1968 году в Керчи. С 2012 года она – ведущая канала СТБ.

Матвеева была замужем дважды. От первого брака у нее есть сын Владислав. После нападения РФ на Украину он пошел добровольцем на фронт.

Летом 2022 года Матвеева сообщила, что состоит в отношениях с бойфрендом, который младше ее на 20 лет.