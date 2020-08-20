"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии

Супруга 68-летнего британского музыканта Стинга 66-летняя актриса Труди Стайлер показала архивные свадебные фото.

66-летняя актриса Труди Стайлер – супруга 68-летнего британского музыканта Стинга – на своей странице в Instagram опубликовала фотографии, сделанные в день их бракосочетания 28 лет назад.

На регистрацию невеста пришла в черном платье с белым воротником, а жених был в костюме серого цвета и черной футболке.

"28 лет спустя – пока все хорошо", – лаконично подписала она фотопубликацию.

Стайлер – вторая супруга Стинга. В браке со Стайлер у Стива родилось четверо детей – две дочери и два сына. От первого брака с актрисой Френси Томелти у Стинга есть сын и дочь.

В феврале 2020 года, комментируя свои отношения с женой, певец подчеркнул, что нужно выбирать в жены "своего лучшего друга".

Стинг – семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".