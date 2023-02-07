Невестка Оксаны Билозир – нардеп Лариса Билозир – в третий раз стала матерью. Фото

"У нас большая радость и счастье! Еще один украинец явился в этот мир. Назвали Матвеем", – написала она.
Украинская певица Оксана Билозир, которая является свекровью Ларисы Билозир, на своей странице в Facebook поблагодарила друзей и подписчиков за поздравления, отметив, что для их семьи этот день стал важным и счастливым.
Лариса Билозир была избрана депутатом Верховной Рады девятого созыва по избирательному округу №15 (Винницкая область) как беспартийная самовыдвиженка. Она член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Лариса Билозир замужем за Андреем Билозиром – сыном украинской певицы Оксаны Билозир и украинского композитора Игоря Билозира.
Новорожденный сын стал третьим ребенком Ларисы и Андрея Билозир. У пары есть две старшие дочери.