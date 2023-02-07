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07 февраля, 2023
 
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Невестка Оксаны Билозир – нардеп Лариса Билозир – в третий раз стала матерью. Фото

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Новорожденный сын стал третьим ребенком Ларисы и Андрея Билозир. У пары есть две старшие дочери
Новорожденный сын стал третьим ребенком Ларисы и Андрея Билозир. У пары есть две старшие дочери
Фото: larisabilozir / Instagram

Нардеп от межпартийной группы "Довіра" Лариса Билозир в третий раз стала матерью. Об этом она сообщила 6 февраля в Facebook, разместив фото новорожденного сына.

"У нас большая радость и счастье! Еще один украинец явился в этот мир. Назвали Матвеем", – написала она.

https://www.facebook.com/larysabilozir/posts/pfbid02WbYu5yZwpqudLvGri5H1aaupnNkLmmPk7NWxADu4mZDRi45yApJ9reooZNE2QayWl

Украинская певица Оксана Билозир, которая является свекровью Ларисы Билозир, на своей странице в Facebook поблагодарила друзей и подписчиков за поздравления, отметив, что для их семьи этот день стал важным и счастливым.

https://www.facebook.com/oksana.bilozir/videos/487914100213677/

Контекст:

Лариса Билозир была избрана депутатом Верховной Рады девятого созыва по избирательному округу №15 (Винницкая область) как беспартийная самовыдвиженка. Она член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. 

Лариса Билозир замужем за Андреем Билозиром – сыном украинской певицы Оксаны Билозир и украинского композитора Игоря Билозира.

Новорожденный сын стал третьим ребенком Ларисы и Андрея Билозир. У пары есть две старшие дочери. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оксана Билозир, дети, беременность, семья, Лариса Билозир
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