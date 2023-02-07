Невестка Оксаны Билозир – нардеп Лариса Билозир – в третий раз стала матерью. Фото

Новорожденный сын стал третьим ребенком Ларисы и Андрея Билозир. У пары есть две старшие дочери Фото: larisabilozir / Instagram

"У нас большая радость и счастье! Еще один украинец явился в этот мир. Назвали Матвеем", – написала она.

Украинская певица Оксана Билозир, которая является свекровью Ларисы Билозир, на своей странице в Facebook поблагодарила друзей и подписчиков за поздравления, отметив, что для их семьи этот день стал важным и счастливым.